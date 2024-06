DigixArt (Road 96) dévoile son nouveau jeu multijoueur asynchrone, Tides of Tomorrow

Pour vous présenter brièvement le jeu, Tides of Tomorrow est un jeu d’aventure se déroulant sur une « planète-océan » du nom de Elynd, menacée par une épidémie dévastatrice. A vous d’explorer l’ensemble des villes et villages flottants présents pour trouver le moyen d’endiguer cette maladie inéluctable tout en prenant garde aux multiples menaces qui se présenteront.

Mais le jeu tire son épingle du jeu par un concept tout à fait étonnant, des choix effectués par les précédents joueurs et joueuses influeront sur votre route tandis que vos propres choix façonneront les leurs. Une structure ambitieuse que DigixArt a tenu a présenter dans un tout premier trailer à retrouver ci-dessous.

Et si c’était moi ?

Le trailer nous montre un personnage débarquant pour la première fois à PleasureLand, le Pays des Délices en français. Enfin, pas tout à fait pour la première fois. En ces lieux, vous pouvez voir les interactions des joueurs et joueuses qui vous ont précédé, dans l’optique d’apercevoir les choix narratifs effectués et ainsi vivre votre propre aventure au rythme des actions précédemment effectuées.

Alors que le personne se fait capturer pour avoir dérober les affaires d’un certain Obin, le chef d’une des factions du jeu, on se rend vite compte que vous n’avez rien à faire dans cette histoire mais qu’un de vos « amis » vous a placé dans cette situation à cause de ses choix passés. Alors que tout semble perdu, un couteau apparaît sous le bureau devant vous, préalablement placé par un visiteur avant vous, vous permettant de choisir entre tuer votre geôlier ou vous échapper, sans toutefois en connaître les conséquences.

Nous tenons là tout le sel de ce que va proposer Tides of Tomorrow, l’hyper-interactivité de l’aventure, tout droit liée aux choix des joueurs et joueuses. Le trailer est tout à fait fascinant et ouvre comme toujours dans les œuvres de DigixArt une tonne d’interrogation sur nos propres agissements sur les personnes qui nous entourent et sur leurs conséquences. Il ne restera plus qu’à voir qu’elle sera l’étendue des choix possibles ainsi que leur portée.

Mais prenez garde, car pour vous donner du fil à retordre, trois factions différentes vous feront face, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. En effet, vous devrez choisir vos alliés ou vos ennemis car chacune des décisions prises pourra vous créer de nouvelles alliances ou de nouveaux ennuis, dans un système asynchrone unique qui promet de belles parties notamment via les streamers qui se prêteront au jeu avec leur communauté, un aspect bien mis en avant pour la communication débutante de cette nouvelle propriété intellectuelle.

Yoan Fanise, le directeur de DigixArt (que nous avions déjà eu l’occasion d’interviewer) commente cette annonce : « Nous voulions explorer un monde différent, en l’occurrence un monde aquatique, et y injecter un peu de fantaisie. De plus, nous voulions repousser les limites de la structure narrative de Road 96 et développer une véritable innovation en matière de narration. Avec Tides of Tomorrow, vos choix n’ont pas seulement un impact sur votre monde, mais aussi sur celui des autres joueurs. Je pense que nous sommes arrivés à un résultat très innovant ».

A noter que le jeu ne dispose pas de période de sortie mais est prévu sur PC au moins. Vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.