Tides of Annihilation : Après avoir fait parler de lui au State of Play, le jeu d’action dévoile 11 minutes de gameplay

Un jeu d’action à l’ancienne, qui reste spectaculaire

Et tout aussi impressionnant qu’il soit, Tides of Annihilation a ce petit truc qui nous rappelle l’ère PS2/début de PS3. Sans que cela soit particulièrement péjoratif puisque l’on trouve un certain charme (ou une pointe de nostalgie) à ces couloirs très fermés et ces dialogues clichés. Derrière cela, on retrouve un jeu d’action qui sait assurer le grand spectacle avec des phases de plateformes qui misent plutôt sur l’aspect épique que sur la précision de vos sauts, tandis que les combats en eux-mêmes se montrent plus techniques qu’ils en ont l’air.

Notre protagoniste Gwendolyn sera en mesure d’invoquer des Chevaliers de la Table ronde pour l’épauler, avec un système qui nous fait immédiatement penser à celui des Primordiaux dans Final Fantasy XVI.

Insider Gaming a de son côté pu voir le jeu en avance et poser quelques questions au studio, notamment à propos du challenge que proposera le jeu. Celui-ci devrait être plutôt corsé, mais il existera des options pour les personnes qui ne sont pas habituées au genre. Autre détail, des costumes seront apparemment de la partie pour personnaliser notre héroïne.

Tides of Annihilation est prévu pour une date inconnue sur PC, PS5 et Xbox Series.