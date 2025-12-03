THQ Nordic essaye de relancer la licence Sacred, mais avec un RPG en pixel-art, Sacred: Last Pixel of Ancaria

Une page Kickstater vient d’ouvrir

THQ Nordic n’a peut-être plus les moyens de se lancer dans des projets trop couteux, c’est pourquoi le retour de Sacred doit se faire selon certaines conditions. L’éditeur a annoncé que Sacred: Last Pixel of Ancaria était en cours de développement, mais il s’agira ici d’un épisode un peu à part dans la série, qui devrait demander un budget un peu plus abordable grâce à son esthétique 16-bits.

Le RPG a été révélé lors de l’émission Best Indie Games Winter Showcase 2025 avec un premier teaser (visible à 2h35 de la vidéo ci-dessous), laissant entrevoir les terres d’Ancaria sous un nouvel angle. Il est développé par le studio SparklingBit, qui était justement à l’œuvre sur Sacred 2 Remaster.

On sait cependant peu de choses sur ce spin-off, si ce n’est qu’il ne sortira pas avant un bout de temps. Car THQ Nordic prête la licence, mais le studio derrière le projet a besoin d’un peu plus de support. C’est pourquoi une page Kickstarter a été mise en ligne, avec une campagne de financement qui démarrera le 14 avril 2026. Si vous aimez la série, il faudra donc jeter un œil à ce projet pour voir si elle peut revenir sur le devant de la scène.