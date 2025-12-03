THQ Nordic essaye de relancer la licence Sacred, mais avec un RPG en pixel-art, Sacred: Last Pixel of Ancaria
Vieille de deux décennies, la licence Sacred a quelque peu été oubliée au fil des années suite à un troisième épisode qui n’a pas fait l’unanimité. Mais comme la nostalgie règne en maître sur l’industrie du divertissement, THQ Nordic s’est dit que c’était le bon moment pour redonner une chance à cette série, d’abord via un remaster du deuxième opus, sorti il y a de cela quelques semaines. L’éditeur ne compte cependant pas s’arrêter à une refonte d’anciens épisodes, et prévoit maintenant d’essayer autre chose d’assez inattendu.
Une page Kickstater vient d’ouvrir
THQ Nordic n’a peut-être plus les moyens de se lancer dans des projets trop couteux, c’est pourquoi le retour de Sacred doit se faire selon certaines conditions. L’éditeur a annoncé que Sacred: Last Pixel of Ancaria était en cours de développement, mais il s’agira ici d’un épisode un peu à part dans la série, qui devrait demander un budget un peu plus abordable grâce à son esthétique 16-bits.
Le RPG a été révélé lors de l’émission Best Indie Games Winter Showcase 2025 avec un premier teaser (visible à 2h35 de la vidéo ci-dessous), laissant entrevoir les terres d’Ancaria sous un nouvel angle. Il est développé par le studio SparklingBit, qui était justement à l’œuvre sur Sacred 2 Remaster.
On sait cependant peu de choses sur ce spin-off, si ce n’est qu’il ne sortira pas avant un bout de temps. Car THQ Nordic prête la licence, mais le studio derrière le projet a besoin d’un peu plus de support. C’est pourquoi une page Kickstarter a été mise en ligne, avec une campagne de financement qui démarrera le 14 avril 2026. Si vous aimez la série, il faudra donc jeter un œil à ce projet pour voir si elle peut revenir sur le devant de la scène.
