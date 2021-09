THQ Nordic a encore 42 jeux en développement, dont 28 non-annoncés

La conférence des 10 ans de THQ Nordic aura certainement laissé un gout âmer à celles et ceux qui attendaient de revoir de nombreuses licences qui sont chez l’éditeur. Mais à la toute fin de celle-ci, THQ Nordic a laissé un message pour dire que oui, l’éditeur en a encore sous le coude, avec beaucoup de jeux en développement.

Un catalogue qui a encore beaucoup de surprises

On sait depuis pas mal d’années que THQ Nordic a un portfolio de jeux assez conséquent, avec des rachats qui sont enchainés pendant plusieurs années.

Ce n’est donc pas une surprise quand l’éditeur nous indique à la fin de son show avoir 42 jeux en développement, dont 28 qui sont encore non-annoncés à ce jour. Vient alors le moment des spéculations, surtout autour de certaines licences que l’on espérait voir ce soir, et qui n’étaient finalement pas présentes. On peut penser à Darksiders, Red Faction, ou encore TimeSplitters.

Bref, l’éditeur a encore beaucoup de projets à dévoiler des les mois et années à venir, et on imagine que les licences que l’on vient de citer font parties des projets en cours de développement, qui seront annoncés plus tard.