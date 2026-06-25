The Witch’s Bakery : Le jeu d’aventure français dispose enfin d’une date de sortie, calée au mois d’août

L’édition physique du jeu est confirmée

Sunny Lab nous avait déjà promis une sortie en août pour The Witch’s Bakery, restait encore à savoir quand. Une nouvelle bande-annonce du jeu vient confirmer tout cela en indiquant que ce RPG d’aventure à la française sera disponible dès le 20 août prochain.

Et double bonne nouvelle : une édition physique a également été confirmée pour le jeu sur les consoles Nintendo et sur PS5, qui sortira en plus de cela à la même date. Celle-ci sera vendue au prix de 34,99 € chez à peu près toutes les enseignes, comme Amazon. Elle inclura un livre de cuisine numérique pour y trouver toutes les recettes que notre jeune sorcière-pâtissière Lunne va apprendre au cours de son aventure. The Witch’s Bakery nous fera suivre la vie de cette protagoniste qui cherche à guérir les maux de ses clients aussi bien par la magie que par ses talents culinaires. Un jeu cozy qui nous fait aussi visiter la ville de Paris entre deux histoires émouvantes.

The Witch’s Bakery est attendu sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.