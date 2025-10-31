The Witch’s Bakery : La sorcière-pâtissière parisienne sera aussi présente sur PS5 et Xbox Series en 2026

Oui oui baguette

The Witch’s Bakery va s’adresser à plus de monde que prévu. Jouissant d’une campagne Kickstarter qui a fait son effet, avec plus de 315 000 € récoltés sur les 70 000 € demandés, le titre de Sunny Lab est très populaire sur les réseaux sociaux, grâce à sa jolie direction artistique et la promesse de nous faire voyager à travers une ville de Paris qui sent bon la pâtisserie. Vous aiderez ici Lunne à gérer son commerce tout en explorer les rues de Paris le soir, pour y découvrir certains secrets tout en aidant vos amis avec votre magie, en trouvant les bons ingrédients pour guérir tous leurs maux (avec un soupçon de sucre en plus).

Une version PC du jeu avait d’ores et déjà été annoncée, tout comme la version Switch qui était déjà dans la tête du studio, mais cette nouvelle vidéo nous apprend que The Witch’s Bakery posera également son balai volant sur PlayStation 5 et Xbox Series. Malheureusement, toujours pas de date pour ce jeu d’aventure/RPG, qui sortira dans le courant de l’année 2026.