The Witch’s Bakery : La sorcière-pâtissière parisienne sera aussi présente sur PS5 et Xbox Series en 2026
Rédigé par Jordan
Parmi les productions françaises sur lesquelles on garde un œil, The Witch’s Bakery a de quoi attiser notre côté chauvin avec une aventure dans une ville de Paris un peu plus magique que d’ordinaire, où l’on suit les aventures d’une sorcière très douée pour la magie, mais aussi pour faire de bons croissants. Annoncé sur PC et Nintendo Switch, le jeu va finalement arriver sur davantage de plateformes, comme en témoigne la dernière bande-annonce du titre.
Oui oui baguette
The Witch’s Bakery va s’adresser à plus de monde que prévu. Jouissant d’une campagne Kickstarter qui a fait son effet, avec plus de 315 000 € récoltés sur les 70 000 € demandés, le titre de Sunny Lab est très populaire sur les réseaux sociaux, grâce à sa jolie direction artistique et la promesse de nous faire voyager à travers une ville de Paris qui sent bon la pâtisserie. Vous aiderez ici Lunne à gérer son commerce tout en explorer les rues de Paris le soir, pour y découvrir certains secrets tout en aidant vos amis avec votre magie, en trouvant les bons ingrédients pour guérir tous leurs maux (avec un soupçon de sucre en plus).
Une version PC du jeu avait d’ores et déjà été annoncée, tout comme la version Switch qui était déjà dans la tête du studio, mais cette nouvelle vidéo nous apprend que The Witch’s Bakery posera également son balai volant sur PlayStation 5 et Xbox Series. Malheureusement, toujours pas de date pour ce jeu d’aventure/RPG, qui sortira dans le courant de l’année 2026.
