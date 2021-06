The Witcher : La saison 2 de la série Netflix montre brièvement Geralt dans un teaser

Netflix commence à lâcher un peu plus d’images concernant la saison 2 de The Witcher, qui a eu droit à un tournage très long suite aux problèmes liés à la pandémie. Après un teaser mettant en scène Ciri, qui avait été dévoilé durant la Geeked Week, c’est au tour de la star du show d’avoir droit à ses dix secondes de vidéo.

Henry, tu nous as manqué

On a cru comprendre que vous vouliez en voir plus sur la saison 2 de The Witcher. Geralt de Riv est prêt à faire face à son destin. pic.twitter.com/wa1C21DX7h — Netflix France (@NetflixFR) June 18, 2021

Evidemment, difficile de tirer beaucoup d’indices sur ces images, même si on se doute que les fans s’empresseront de mettre pause à chaque seconde pour décortiquer tout ce que l’on y voit, avec un Geralt qui devra faire face à de nombreuses menaces pour protéger Ciri.

Heureusement, on devrait découvrir des images un peu plus claires lors de la Witcher Con qui aura lieu le 9 juillet prochain, et qui devrait bien mettre en avant la série. Et puisque Ciri et Geralt on eu droit à leur propre teaser, on imagine que la suivante sera Yennefer.