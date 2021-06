The Witcher : La saison 2 de la série dévoile un court extrait et annonce une Witcher Con en juillet

Forcement, la Geeked Week de Netflix ne pouvait pas parler d’adaptations de jeux en série sans évoquer le cas de The Witcher, l’une des séries les plus populaires de la plateforme. On a donc eu droit à quelques petites informations sur la saison 2, avec le tout premier extrait mettant en avant Ciri.

Cet extrait est rapide et montre beaucoup d’images en peu de temps, que les fans s’amuseront à décrypter tant il semble contenir de nombreux mystères autour du personnage.

Malheureusement, il faudra attendre pour en savoir plus sur cette saison 2, mais Netflix nous donne déjà rendez-vous pour le mois prochain avec un événement spécial.

CD Projekt et Netflix préparent en effet une Witcher Con pour le 9 juillet, qui nous donnera des informations sur la saison 2 du show (on parie sur un premier vrai trailer), et probablement d’autres choses autour de la licence. Vous l’aurez compris, si vous êtes fan de The Witcher, ce sera le rendez-vous à ne pas louper.

We teamed up with @WitcherNetflix to bring the world of The Witcher into your homes! Power up your megascopes on July 9th and join us for an epic online celebration of the franchise, #WitcherCon! pic.twitter.com/6RlGL5mPox

— The Witcher (@witchergame) June 11, 2021