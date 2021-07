The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition aura droit à des DLC gratuits inspirés par la série Netflix

Si CD Projekt Red est actuellement bien occupé par Cyberpunk 2077, on n’oublie pas pour autant que la version next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt doit arriver cette année. Et le studio était évidemment présent lors de la WitcherCon pour présenter quelques nouvelles.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.

Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix 🤭

More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt

— The Witcher (@witchergame) July 9, 2021