CD Projekt Red annonce ses objectifs pour 2021 et compte développer plusieurs AAA dès 2022

Cyberpunk 2077 est très loin d’être un four commercial, mais il a bien terni l’image de CD Projekt Red, considéré jusque là comme l’un des studio les plus appréciés dans l’industrie par les joueurs. En quelques mois, cela a bien changé et le studio à fort à faire pour regagner la confiance perdue. Juste après avoir sorti son patch 1.2 pour Cyberpunk 2077, censé corriger des centaines de bugs, le studio fait le point et nous annonce sa stratégie à venir pour les prochains mois et années à venir.

Les projets de 2021

C’est sur Twitter que le studio s’est exprimé, à travers plusieurs infographies qui nous permettent de voir quel sera le focus du studio à l’avenir. On notera donc que CD Projekt Red compte bien sortir la mise à jour PS5 et Xbox Series de Cyberpunk 2077 cette année, avec des DLC gratuits ainsi que de nouveaux patchs.

The Witcher 3 aura lui aussi droit à sa mise à jour next-gen comme promis dès 2021, et le studio continuera à soutenir le jeu GWENT et à développer le titre mobile The Witcher: Monster Slayer.

Si tout cela est possible, c’est parce que Pawel Zawodny, producteur en chef au sein du studio, nous annonce que les équipes vont être réorganisées pour être cross-fonctionnelles, avec des employés pouvant communiquer plus facilement d’un projet à l’autre.

Un studio réorganisé pour travailler sur plusieurs AAA

Cela amènera à l’objectif premier de CD Projekt Red pour l’avenir, à savoir le développement de plusieurs AAA en parallèle, principalement des RPG solo à la forte dimension narrative, et ce dès 2022. Cela étant dit, le studio veut renforcer son approche du multijoueur et penser ses futurs jeux avec cette composante online dès le début, au lieu de l’ajouter après via des mises à jour.

Par ailleurs, le studio met la main sur Digital Scapes Studio afin de le renommer en tant que CD Projekt RED Vancouver, de quoi offrir plus d’équipe pour travailler sur tout cela.

Au lieu de se concentrer sur un seul jeu à la fois, le studio souhaite donc étendre ses activités pour offrir plus de contenus et de jeux régulièrement. Cela veut aussi dire travailler sur de nouveaux projets concernant les licences déjà existantes, comme une infographie le laisse entendre.

Sur cette dernière, on peut donc voir que le multijoueur de Cyberpunk 2077 est toujours dans les tuyaux chez CD Projekt Red, et qu’il réfléchit encore à une application mobile pour cet univers. Un film ou une série en live-action est également en réflexion au sein du studio.

Voilà ce qu’il fallait retenir de la nouvelle stratégie de CD Projekt Red. Plusieurs questions se posent suite à cela, et malgré quelques mentions affirmant vouloir créer un environnement de travail sain, le développement de plusieurs AAA en simultané a de quoi laisser sceptique si l’on se rappelle de toutes ces histoires de crunch avec seulement un seul jeu en cours. Espérons donc que l’avenir du studio soit plus serein avec cette nouvelle ligne directrice, en attendant de voir quels projets vont émerger de cela.