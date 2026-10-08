The Witcher 3 Remastered : Un nouveau patch ajoute des options graphiques plutôt réclamées sur consoles

Des options en plus pour personnaliser le rendu graphique

Parmi les changements majeurs du patch, on notera l’intégration des options Bloom, Rayons lumineux et Profondeur de champ sur PS5 et Xbox Series. Ces options ont été réclamées pour être en réalité désactivées par beaucoup, car sur PC, les mettre de côté donnait parfois des résultats plus satisfaisants, notamment pour ce qui est de l’éclairage. Il sera donc possible de faire de même sur console si ces effets vous gênent.

Une mise à jour est également prévue à une date ultérieure sur Switch 2 avec les mêmes changements, tout en améliorant le rendu et la netteté de l’image, mais aucune date n’est annoncée pour le moment.

Voici le patch note complet de la mise à jour 5.01 de The Witcher 3: Remastered :

Gameplay

Correction d’un problème qui faisait que la fonctionnalité « Appliquer automatiquement les huiles » ne fonctionnait que si elle était activée pendant la session de jeu en cours.

Correction d’un problème qui, dans certaines circonstances, pouvait faire avancer de manière incontrôlable les bateaux contrôlés par le joueur et leur faire ignorer les collisions avec le terrain.

Amélioration des animations d’interaction avec les échelles.

Correction d’un problème qui faisait entrer Geralt en collision avec les ennemis morts après une exécution avec Aard.

Correction d’un problème qui poussait Vesemir à répéter la même réplique lorsque Quen était lancé plusieurs fois.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner un délai involontaire lors des esquives.

Correction d’un problème qui permettait de lancer une bombe même lorsque l’option était désactivée.

Correction d’un problème qui affichait des valeurs incorrectes pour le bonus conféré par la compétence Synergie.

Ajout de la réflexion des dégâts à la compétence Bouclier explosif.

Correction d’un problème qui vidait entièrement l’Endurance de Geralt lorsqu’il sprintait et esquivait en même temps.

Interface

Correction d’un problème qui pouvait laisser la fenêtre « Vous avez gagné un point de compétence ! » affichée à l’écran.

Correction du clignotement momentané des indications de commandes sur l’écran de méditation.

Correction d’un problème qui empêchait le tutoriel sur les potions d’apparaître après l’ouverture de l’onglet Consommables.

Correction de certaines barres de progression mal alignées dans l’interface.

Spécifique au PC

Correction d’un problème qui réinitialisait le paramètre de qualité GTAO après le redémarrage du jeu.

Correction d’un problème qui pouvait afficher un paramètre incorrect pour la mise à l’échelle dynamique de la résolution après avoir changé le mode d’anticrénelage.

Correction de cas où il était possible d’activer un paramètre graphique avec un GPU qui ne le prenait pas en charge.

Correction d’un problème qui pouvait appliquer DLSS ou XeSS à des GPU incompatibles lors du changement des préréglages graphiques.

Le paramètre par défaut de mise à l’échelle dynamique de la résolution est désormais DÉSACTIVÉ.

Correction d’un problème qui empêchait les infobulles des compétences de se mettre à jour tant que le curseur ne repassait pas dessus.

Correction d’un problème qui pouvait parfois amener le jeu à sélectionner le mauvais GPU.

Consoles

Ajout des options Bloom, Rayons lumineux et Profondeur de champ aux paramètres graphiques.

Diverses optimisations ont été apportées afin d’améliorer les performances.

Correction d’un problème qui réinitialisait les paramètres sur PlayStation 5 à chaque lancement du jeu.

Le correctif concernant le problème qui pouvait rendre les voix nettement moins audibles que les autres sons du jeu après avoir navigué entre les onglets du menu de pause est désormais également disponible sur consoles.

Correction de problèmes liés à des limites de fréquence d’images incorrectes dans différents modes graphiques sur le modèle PlayStation 5 de base.

La localisation des textes en ukrainien est désormais disponible dans toutes les régions.

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