The Witcher : Un remake du premier épisode annoncé sous Unreal Engine 5 !

Il y a des annonces que l’on attend pas forcément, et CD Projekt Red semble être friand de ce genre de surprises ces derniers temps. Il y a peu, le studio polonais annonçait toute une série de nouveaux jeux pour sa licence la plus forte, The Witcher, dont une nouvelle trilogie avec un premier épisode qui avait été confirmé il y a quelques mois. Aujourd’hui, sans prévenir, le studio nous en dit plus sur le projet Canis Majoris, qui est en réalité… un remake de The Witcher.

Un remake ambitieux développé par des vétérans

Vous avez bien lu, CD Projekt Red se lance dans la mode des remake avec une nouvelle version pour le tout premier The Witcher. Le studio a donc confié cette lourde tâche au studio polonais Fool’s Theory, dans lequel on retrouve de nombreux vétérans de la série The Witcher. Autrement dit, le projet est entre les mains de personnes qui connaissent bien la licence et les jeux.

CD Projekt Red n’a rien d’autre à annoncer sur le sujet si ce n’est que le projet en est encore à ses balbutiements, et qu’il est bien développé sur l’Unreal Engine 5. Le studio a partagé sa première déclaration à ce sujet, via son président Adam Badowski :

« The Witcher est là où tout a commencé pour nous, pour CD Projekt Red. C’était le premier jeu que nous ayons fait, et ce fut un grand moment pour nous à l’époque. Revenir à ce projet pour refaire le jeu afin que la prochaine génération de joueurs en fasse l’expérience semble être un projet tout aussi immense, si ce n’est plus. Collaborer avec Fool’s Theory sur le projet est tout aussi excitant, car certaines des personnes présentes ont déjà été impliquées dans les jeux The Witcher. Ils connaissent bien cet univers, ils savent à quel point les joueurs attendaient avec impatience le remake et ils savent comment créer des jeux incroyables et ambitieux. Et bien qu’il faudra un certain temps avant que nous soyons prêts à partager davantage sur le jeu, je sais que cela vaudra la peine d’attendre. »

Il faut avouer que contrairement à d’autres (on ne vise personne, mais un peu quand même), un tel remake a du sens. The Witcher est sorti il y a maintenant 15 ans, en 2007, et son gameplay ainsi que ses visuels ont pris un sacré coup de vieux. Autant dire que retrouver cet épisode avec les mécanismes actualisés de The Witcher 3 pourrait donner lieu à un remake indispensable pour les fans.