State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy XVI…)

Sony lance officiellement les festivités du Summer Game Fest cette année avec son State of Play, du moins pour le bal des gros shows à suivre en direct, et ce malgré le fait que la conférence d’ouverture de l’événement n’aura lieu que le 9 juin prochain.

Mais le constructeur a décidé que cette présentation mettrait avant tout en lumière des titres en provenance d’éditeurs tiers, ainsi qu’un premier aperçu des jeux du PlayStation VR 2, laissant alors les PlayStation Studios un peu de côté. Mais ce n’était finalement pas tout à fait le cas, puisque l’émission a réservé quelques surprises. Voici le résumé complet du State of Play du 2 juin.

Resident Evil 4 Remake et le PS VR 2 ouvrent le bal

Il faut dire que la présentation a commencé très fort avec l’officialisation de Resident Evil 4 Remake, qui a montré ses premières images. C’était un secret de polichinelle, mais Capcom a enfin confirmé que le titre arriverait le 24 mars 2023, et pas seulement sur PS5, puisque le jeu sortira aussi sur PC et Xbox Series à la même date.

On pourra aussi retrouver ce remake via le PS VR 2, puisque l’éditeur confirme que du contenu en réalité virtuelle est aussi en développement. Quoi exactement, on ne sait pas, et il faudra probablement attendre la présentation complète du PS VR 2 pour le savoir.

Car oui, n’attendez pas de date de sortie pour le casque de réalité virtuelle ici, puisque Sony s’est simplement contenté de nous montrer quelques jeux.

Comme Resident Evil Village, qui va avoir droit à son support PS VR 2, ou encore No Man’s Sky, qui sera lui aussi jouable avec le casque de Sony.

Côté titres inédits, on retrouvera The Walking Dead: Saints and Sinners Chapitre 2 – Retribution, qui reprendra les bases du premier volet en y ajoutant de nouveaux décors, des animations plus travaillées et des armes inédites, ainsi qu’un silencieux à ajouter à ces dernières.

Sortie prévue en 2022 sur le PS VR, tandis qu’il faudra attendre 2023 pour la version PS VR 2.

Le dernier gros morceau lié au casque était le nouveau trailer de Horizon: Call of the Mountain, qui sera une aventure inédite où l’on contrôlera le personnage de Ryas. Entre escalade et combats contre les machines, le titre semble réunir tous les ingrédients de la licence, et on pourra même y croiser Aloy. Sensations garanties, même si on a pas de date à se mettre sous la dent.

Et histoire d’en finir avec Horizon, Forbidden West a eu droit à un passage pour annoncer la disponibilité de sa dernière mise à jour, qui ajoute un nouveau mode de difficulté et un New Game+, entre d’autres choses.

On pensait ne pas voir des jeux PlayStation Studios ici, mais en plus de Horizon Forbidden West, les jeux Marvel’s Spider-Man déjà sortis étaient aussi aussi de la partie pour annoncer une grande nouvelle : leur arrivée sur PC.

Dès le 12 août, vous pourrez retrouver Marvel’s Spider-Man Remastered sur PC, tandis qu’il faudra attendre courant automne pour découvrir Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sur nos machines.

Des jeux éditeurs tiers de tous les horizons

Après l’araignée, place au pôtit chat avec Stray, qui est venu montrer un nouveau trailer et annoncer qu’il arriverait bien le 19 juillet sur PC, PS4 et PS5. Et bonus non négligeable, il sera directement inclus dans le PlayStation Plus Extra et Premium dès le jour de sa sortie !

The Callisto Protocol n’a pas attendu la cérémonie du Summer Game Fest et est venu nous montrer ses premières phases de gameplay. Pas de doute, on est bien dans la veine d’un Dead Space ici, qui promet quelques séquences effrayantes et très gores.

Bonne nouvelle, on pourra découvrir tout cela dès cette année, puisque la sortie est prévue le 2 décembre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One.

Du côté des productions un peu moins couteuse, on a pu découvrir deux titres étonnants, à commencer par Rollerdrome, réalisé par le studio derrière OlliOlli World, qui revient avec un jeu de roller un peu plus sanglant et une direction artistique toute colorée.

Entre tricks et balles dans la tête, le titre nous donne rendez-vous pour le 16 août prochain sur PC, PS4 et PS5.

Eternights fait aussi le choix d’un mélange étonnant en combinant jeu d’action, survie, RPG et dating sim. Oui, tout ça.

Entre deux combats dans des donjons et de la recherche de nourriture, on pourra donc avoir droit à quelques séquences de romance dans ce jeu pas comme les autres, qui sortira sur PC, PS4 et PS5 au début de l’année 2023, sachant qu’il s’agit d’une exclusivité console temporaire.

Capcom n’était vraiment pas venu les mains vides pour ce State of Play puisqu’en plus de Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6 a montré ses premières images de gameplay. Et nul doute que ces images feront parler tant la direction prise par cet épisode promet de changer les habitudes.

On peut notamment voir que dans le mode scénarisé, qui mettra en avant Luke, on pourra se balader avec ce dernier dans des zones ouvertes à la recherche de combattants dans la rue (histoire de prendre le nom du jeu au pied de la lettre).

On découvre aussi le personnage de Jamie, ainsi que le nouveau look de Chun-Li et Ryu. Pas de date précise révélée, mais le jeu sortira en 2023 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.

Avant de passer au gros morceau de fin, Tunic est venu nous confirmer sa date de sortie sur les consoles PlayStation pour le 27 septembre, avant que Season: A letter to the future refasse son apparition. Ce jeu narratif nous embarquera en voyage avec notre vélo et notre appareil photo dès cet automne 2022 sur PS4, PS5 et PC.

Et la cerise sur le gâteau, c’est bien Final Fantasy XVI ! On osait plus l’espérer, mais le titre de Square Enix a conclu l’émission avec un trailer épique, centré sur les Eikons, autrement dit les invocations.

On a pu y voir pas mal de séquences de gameplay, avec des combats très dynamiques et même des affrontements entre Eikons, le tout dans une ambiance qui semble être bien plus mature que les précédents épisodes.

Malheureusement, il faudra attendre pour le découvrir puisque Final Fantasy XVI ne sortira pas avant l’été 2023. Mais a priori, pas de retard à prévoir, car le jeu est bien terminé et jouable du début à la fin, ce qui veut dire que l’équipe va passer tous ces prochains mois à améliorer le titre et à corriger tous les bugs pour rendre une copie la plus propre possible.

Un State of Play qui avait donc quelques jolies cartouches à nous montrer, et qui lance avec efficacité la saison des annonces. On aurait sans doute voulu apprendre la date de sortie du PS VR 2, mais difficile de bouder notre plaisir avec les présentations de certains titres, comme Resident Evil 4 Remake ou Final Fantasy XVI.