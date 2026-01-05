Resident Evil 4 Remake avait initialement droit à un chapitre 0 avec Ashley qui a été retiré, mais qui vient d’être retrouvé

Une introduction plus lente et pas forcément essentielle

En retirant cette introduction, Capcom a été soigneux et n’a pas laissé beaucoup d’indices au sein des fichiers de Resident Evil 4 Remake. Le moddeur a cependant pu reconstituer ce « Chapitre 0 » en se baladant dans les décors qui étaient prévus à cet effet, sans avoir accès aux cinématiques prévues ou même aux ennemis qui devaient être présents ici.

On peut voir que cette séquence mettait en scène Ashley dans un court passage où cette dernière était jouable, lorsqu’elle tente de se frayer un chemin à travers la forêt jusqu’à tomber sur un rituel pas très réjouissant. Rituel que l’on peut voir dans l’une des bandes-annonces du jeu. Le moddeur explique pouvoir se balader à travers ce niveau avec Ashley en poussant la luminosité au maximum, étant donné que le personnage n’a pas accès à une source de lumière (il suppose qu’elle aurait pu avoir le flash de son téléphone).

Beaucoup de fichiers manquent à l’appel, mais on y retrouve également de nombreux indices permettant d’avoir une idée des événements prévus dans ce chapitre 0. Rien de très passionnant pour autant, surtout pour une introduction, ce qui explique pourquoi Capcom a décidé de supprimer la séquence.