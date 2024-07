The Thaumaturge : Le RPG édité par 11Bit Studios arrive dans une édition physique et collector

Passé en dessous des radars à cause d’un calendrier qui a laissé peu de places aux titres indépendants et aux jeux AA, The Thaumaturge a néanmoins récolter de nombreux avis positifs et il s’est assuré un succès suffisant pour entrevoir aujourd’hui la sortie d’une édition physique. Si vous n’avez pas encore découvert ce RPG narratif, 11Bit Studios et Maximum Entertainment (Just For Games) vous proposent de l’ajouter à votre bibliothèque, avec une édition limitée pour les plus curieux.