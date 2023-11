The Thaumaturge loupe l’année 2023, la sortie du RPG narratif est reportée à février 2024

Deux mois de plus pour peaufiner l’expérience

Le studio annonce aujourd’hui que The Thaumaturge n’est plus prévu pour le 5 décembre prochain, puisque sa version PC (Steam, Epic Games, GOG) a été repoussée au 20 février prochain. Un report qui a pour but de peaufiner l’expérience afin que cette version soit la plus propre possible lors de sa sortie, même si cela veut dire que le RPG fera face à une plus grosse concurrence qu’en cette fin d’année. Naturellement, ce retard entraîne aussi celui des versions PS5 et Xbox Series. Aucune date n’avait été annoncée pour ces dernières, mais on imagine qu’elles arriveront encore plus tard que ce qui était prévu en interne.

Pour rappel, The Thaumaturge est un RPG narratif qui se déroule dans le Varsovie du début des années 1900 et qui nous fait suivre l’histoire de Wiktor Szulski, un « thaumaturge » capable de lutter contre les démons intérieurs des personnes, qui se font appeler les Salutors.