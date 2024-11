The Thaumaturge : Les versions PS5 et Xbox Series du RPG narratif sortiront en décembre

Un dernier RPG avant Noël

Si vous n’aviez pas suivi l’actualité du jeu, une piqûre de rappel s’impose. The Thaumaturge est un RPG narratif qui nous plonge dans la Pologne du début du XXème siècle, en explorant son folklore et en prenant un tournant un peu surnaturel. On y incarne un thaumaturge (logique), qui est chargé de combattre des créatures étranges grâce à des capacités mystiques, et qui va devoir faire de nombreux choix qui viendront façonner le dénouement de votre aventure.

Avec cette nouvelle vidéo, on sait enfin quand le titre sera prévu sur consoles. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series sont donc prévues pour le 4 décembre prochain. Et si vous souhaitez vous faire une idée de ce que vaut le jeu, une démo devrait maintenant être disponible sur ces plateformes.

Quant à la version physique sur PS5 et Xbox Series, elle arrivera quelques jours plus tard, le 19 décembre. Une édition Signature est également proposée avec de nombreux bonus, chez Maximum Entertainment ou encore Amazon.