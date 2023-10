The Thaumaturge : Le RPG narratif des développeurs de The Witcher Remake a une date de sortie

La surprise de fin d’année ?

Décidément, 11-bit studios est une équipe bien occupée ces derniers temps. Entre ses projets développés en interne et les titres repérés dans son label d’édition, le studio polonais peut compter sur The Alters, The Invincible ou encore Frostpunk 2. Tant de productions prometteuses, dont l’une des plus proches à venir sera ce The Thaumaturge. Désormais daté au 5 décembre 2023 sur PC, le jeu de rôle en profite aussi pour mettre en ligne une nouvelle bande-annonce relativement courte pour rappeler son concept.

Se présentant comme un RPG narratif en vue isométrique, The Thaumaturge est chapeauté par Fool’s Theory, équipe derrière le sympathique Seven : The Days Long Gone mais surtout en charge du futur remake de The Witcher premier du nom. Avec une emphase mise sur la narration, le titre nous plongera en 1905 dans une Varsovie alternative où le protagoniste principal sera capable d’attraper les Salutors, des créatures d’un autre monde, afin de combattre à ses côtés.

Une proposition alléchante, qui nous avait pas mal séduit lors d’une première présentation il y a quelques mois. Mieux, vous pouvez dès à présent essayer le titre puisqu’une démo à l’occasion du Steam Néo Fest vient d’être déployée. Celle-ci est proposée sous la forme d’un prologue pour découvrir le personnage de Wiktor Szulski et les mécaniques de jeu.

The Thaumaturge sortira le 5 décembre 2023 sur PC via Steam, l’Epic Games Store et GOG. Pour les versions consoles, si les moutures PS5 et Xbox Series sont bien confirmées, elles n’arriveront que début 2024 sans plus de précision. Une série de vidéos a été mise en ligne ces dernières semaines, pour justement présenter certains de ces fameux Salutors :

Bukavac

Upyr

Lelek