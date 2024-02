Dans cette période marquée par la sortie de très (trop) nombreux titres, il est vrai qu’il est difficile de tout suivre et de tout surveiller. Pourtant, The Thaumaturge a tout d’un projet à mettre sur sa liste de souhaits : chapeauté par Fool’s Theory, studio à qui l’on devra le remake de The Witcher et édité par 11 bit studios (Frostpunk), il s’agit d’un RPG isométrique qui a laissé de très bonnes impressions sur ses premières démos. En nous plongeant dans un XXème siècle alternatif à Varsovie, le jeu se lorgne dans la dark fantasy avec un contexte et des mécaniques qui laissent rêveur.

With February’s busy launch period, we've decided to move the release of the Thaumaturge to March 4th, 2024.

The game is complete, but we want to give it space so it can be enjoyed the way we believe it deserves.

See you in 1905 Warsaw and thank you for your patience! pic.twitter.com/2TEvgwTqrh

— The Thaumaturge (@thaumaturgegame) February 12, 2024