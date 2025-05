The Slormancer, une production niçoise en 2D mêlant action-RPG et dungeon crawling, est disponible sur PC

Des hordes d’ennemis à dézinguer à toutes les sauces

Dans The Slormancer, nous devons progresser à travers des donjons tout en annihilant les hordes d’ennemis qui se présentent sur notre route. En devenant de plus en plus puissant, nous pouvons alors toucher au but ultime de l’aventure : battre Le Slormancer, celui qui est justement au commandement de toutes ces créatures.

En tant que action-RPG dungeon crawler, l’expérience se base sur le choix d’une classe parmi Chevalier, Chasseresse et Mage. D’abord tout nu, combattre et progresser à travers les donjons nous donnera moult récompenses et expérience. Au fil des heures de jeu, on a donc de plus en plus de possibilité de builds avec des centaines de compétences, d’améliorations et de passifs, et tout un tas d’armes à trouver et à faire progresser.

La boucle de gameplay se concentre donc sur une frénésie du loot et le test de combinaisons de plus en plus puissantes pour anéantir des vagues d’ennemis de plus en plus costaudes. Le tout se déroule dans 7 environnements différents générés de manière procédurale et bâtis via un pixel art plutôt charmant. En ce qui concerne la difficulté, les plus acharnés pourront compter sur pas moins de 40 affixes pour modeler le challenge.

The Slormancer est disponible sur PC via Steam et GOG.