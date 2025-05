The Slormancer, Wordatro, Megachess, Randomice… Abiding Bridge révèle son line-up le plus complet

Une catalogue porté par le roguelike, mais pas que

Pour cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Abiding Bridge passe en revue ses titres du moment et commence par Wordatro, qui est en quelque sorte ce que pourrait donner le Scrabble s’il était mélangé à une mécanique de roguelite.

Un concept terrible prenant qui risque d’être sacrément chronophage pour les amateurs de jeux de mots, et qui peut d’ores et déjà être essayé avec l’aide d’une démo disponible sur Steam. Et vous n’aurez pas à attendre très longtemps pour la sortie complète puisque le jeu de Le Poulet (si si) sortira dès ce mois de juin.

On continue dans le domaine du roguelike, cette fois-ci avec Steve’s Warhouse qui prend quant à lui le pari d’adapter la formule à du « suika game » où il faudra empiler les bons objets ensemble dans un panier pour réussir les différents niveaux proposés. Pas question de combiner uniquement des fruits ici, puisque plusieurs familles d’objets viendront pimenter le concept. Là encore, une démo est disponible sur Steam, et la sortie du jeu est prévue pour ce mois de juillet.

Place maintenant au genre du Survivors-like avec Chumini: Tiny Army, une proposition colorée qui fait plus qu’apporter simplement un skin mignon au concept. Ici, vous ne pourrez survivre qu’en collectant des petites créatures qui auront des pouvoirs différents et des synergies uniques entre chaque catégorie. Comme des petits Pikmin en quelque sorte, qui vont déterminer votre style de jeu. Pour ne pas changer, une démo est aussi disponible sur Steam et là encore, le jeu sortira en juillet.

Randomice rappellera peut-être quelques souvenirs à certains d’entre vous si vous avez suivi avec assiduité nos AG French Direct. Le Metroid-like de Videoludid creuse à nouveau son trou chez nous cette année avec quelques images supplémentaires, ainsi que la confirmation qu’il sera disponible dans le courant du mois de septembre. Mais vous pouvez déjà vous ruer sur la démo du jeu qui est proposée sur Steam.

Et puisque le roguelike est décidément un thème aujourd’hui, place à Megachess qui combine jeu tactique et jeu d’échec pour un ménage détonnant. Et n’oublions pas non plus Space Drilling Station – où vous devez gérer une station de forage sur une planète – ainsi que My Own Murder, où une victime vous demande elle-même d’enquêter sur son propre meurtre.

Abiding Bridge compte également dans ses rangs Imperial Grace, un visual novel bourré d’intrigues politiques et amoureuses, ainsi que DOLOS, lui aussi présenté lors d’une précédente édition de l’AG French Direct et qui met ici à jour sa démo pour l’occasion.

C’est sans parler de The Slormancer, un action-RPG qui fait un vrai carton et qui sortira très prochainement sur consoles. Un bien beau programme pour cette maison d’édition qui récolte de plus en plus de projets intéressants.