Quand Sea of Stars et Diablo s’assemblent, cela donne l’excellent The Slormancer

Le retour du Slormancer

The Slormancer nous plonge dans un monde médiéval fantastique humoristique où un certain mage s’amuse à user de ses capacités de nécromancien pour troubler la tranquillité des habitants, après avoir été enfermé pendant des siècles dans une prison. Ce dernier se lance dans la terrible quête de libérer tout le potentiel du Slorm afin de régner sur le monde, ou plutôt le détruire.

Dans le soft nous incarnons un des trois héros disponibles, une chasseresse, un mage, ou un guerrier avec une grosse épée pour marquer son charisme. Malheureusement, nos trois compagnons ne sont des héros que de nom, du moins, au début de leur épopée. En effet, nos petits personnages tout en pixels sont destinés à sauver le monde des griffes du Slormancer totalement par accident, le tout en étant guidés par le fantôme d’un ancien conseiller de la magie, qui est mort lui aussi par accident.

De Zéro à Héro

Nous l’avons énoncé en amont, The Slormancer s’inspire de ce qu’est l’essence même d’un Action-RPG façon Hack’n Slash, tout en tirant son épingle du jeu de par sa complexité sans nom, où toutes les possibilités sont presque infinies, se rapprochant plus d’un Path of Exile qu’un Diablo de nos jours.

En effet, le titre fait combattre nos personnages contre des hordes de monstres tout en progressant de donjon en donjon pour obtenir de meilleurs équipements, et ainsi avancer dans notre quête, en passant ainsi de zéro à héro, par le biais de possibilités démentielles de builds disponibles.

Les trois classes disponibles dans le jeu, disposent d’un arbre de plus de 200 compétences totalement uniques à leur archétype, en plus d’avoir un second arbre qui libère notre « héritage ancestral » parmi 150 autres compétences qui sont liées aux éléments Feu, Glace, ou encore la Foudre.

Bien évidement, nous sommes également amenés à tomber sur de nombreuses armes et armures qui augmentent, chacunes à leur manière, les statistiques de notre personnage. Tout ceci, nous enferme dans une boucle sans fin où les possibilités de build deviennent d’heure en heure plus complexes. D’autant plus que chaque partie est différente puisque les zones du jeu sont générées de manière procédurale, tout en étant réparties sur sept environnements variés.

C’est fun et totalement portatif

Concernant l’optimisation du titre, The Slormancer a l’avantage de ne pas être exigeant en ressources, tournant ainsi aisément sur des configurations modestes. De plus, avec son style graphique et son gameplay, le titre s’adapte parfaitement à une prise en main portative sur des machines comme le Steam Deck, ou tout autre PC de jeu portable.

Pour l’instant uniquement disponible sur PC, il vient d’être confirmé sur consoles pendant l’AG French Direct, où The Slormancer pourrait devenir un incontournable des Action-RPG façon Hack’n Slash de la scène indépendante, tout en restant à son prix doux de 19,99€.