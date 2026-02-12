The Seven Deadly Sins: Origin arrivera d’abord sur PC et PS5 avant de sortir sur mobiles en mars prochain

Une petite semaine de décalage entre les sorties

Netmarble dit avoir préféré repousser The Seven Deadly Sins: Origin afin de s’assurer que le jeu sorte dans un état optimal, sans doute en corrigeant les points soulignés par le public lors de la dernière bêta qui a eu lieu fin 2025. Le studio avait alors indiqué vouloir sortir son action-RPG free-to-play en mars, sans donner de date plus précise. On comprend aujourd’hui un peu mieux pourquoi, étant donné que la version PS5 et PC ne sortira pas en même temps que la version mobile.

Sur PS5 et PC, The Seven Deadly Sins: Origin est maintenant prévu pour le 16 mars, tandis que les versions iOS et Android attendront le 23 mars. Netmarble n’a pas indiqué de raison précise pour ce « retard », si ce n’est l’envie de peaufiner l’expérience. Une petite semaine de décalage pas bien importante, mais on imagine que la version mobile est peut-être plus délicate à gérer en raison des limitations techniques des smartphones, même pour un Netmarble qui connaît très bien ce marché.