The Seven Deadly Sins: Origin arrivera d’abord sur PC et PS5 avant de sortir sur mobiles en mars prochain

The Seven Deadly Sins: Origin a sans doute eu raison de ne pas sortir en janvier, ne serait-ce que pour éviter la concurrence d’un Arknights: Endfield qui joue à peu près sur le même terrain et qui a su attirer pas mal de monde. Netmarble a eu besoin de s’accorder un peu plus de temps que prévu pour peaufiner ce projet de longue date, et visiblement, la version mobile a peut-être posé un peu plus de problèmes que les autres puisqu’elle sortira en décalé.

Date de sortie : 16/03/2026

