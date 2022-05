The Netrunner Awaken1ng sonnera le début de la cyber-révolte le 24 mai sur PC

Envie de renverser un système prenant place au sein d’un univers complètement virtuel, à toute vitesse et en jouant les virus informatiques, The Netrunner Awaken1ng risque d’être fait pour vous.

La création hyper dynamique en vue à la première personne de Cube Overflow bénéficie même désormais d’une date de sortie, le 24 mai prochain, connue à la suite d’un trailer de gameplay diffusé à l’AG French Direct.

Vitesse et réflexes sont vos armes

Dans The Netrunner Awaken1ng, l’humanité a quitté une Terre devenue invivable pour se réfugier à l’intérieur d’un vaisseau errant dans l’espace. En 2143, la vie ne se passe plus que sous la forme d’une gigantesque simulation informatique, où la CRINM, une multinationale, détient le monopole de l’information, notamment privée.

On incarne alors Ema Etllover, une Netrunneuse ayant pour projet de renverser ce système oppressif en travaillant pour les [email protected], un groupe rebelle. Il faudra traverser les différentes bases piratables, conçues sous la forme d’enchaînements de structures cubiques, sous fond de musiques électro adaptatives.

Récupérer des datas dans des environnements confinés, aller le plus loin possible dans des niveaux infinis et bien d’autres challenges encore nous attendent dans The Netrunner Awaken1ng, disponible le 24 mai.

Le titre dispose par ailleurs d’une démo jouable sur Steam, dont nous vous avons rédigé l’aperçu.