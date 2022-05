The Netrunner Awaken1ng

The Netrunner Awaken1ng est un jeu de plateforme die & retry à la première personne développé et édité par Cube Overflow. Le principe est de hacker les niveaux en les traversant en parkour et en ramassant sur le chemin des sphères de Datas. On retrouvera plus d'une cinquantaine de niveaux générés procéduralement, chacun venant ajouter une nouvelle mécanique. La musique électro est adaptative pour coller à la vitesse de votre personnage et vous garder dans le bon rythme.