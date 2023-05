The Lords of the Fallen : Le Souls-like de CI Games dévoile un trailer de gameplay et sa date de sortie

Pendant quasiment quatre minutes, la vidéo partagée par CI Games et Hexworks nous permet d’avoir un bon aperçu de l’ambiance dark fantasy dans lequel il souhaite nous plonger, le tout agrémenté de plusieurs cinématiques très réussies et séquences de combats particulièrement dynamiques pour le genre. Pour rappel, le jeu nous invitera à incarner un Croisé Noir ayant pour mission d’empêcher par tous les moyens la résurrection du dieu démon Adyr en arpentant un vaste monde interconnecté cinq fois plus grand que celui proposé en 2014.

Autre information intéressante, les développeurs ont révélé le contenu de l’édition Deluxe de leur production. En plus du jeu, elle comprendra la classe de départ Dark Crusader incluant un set d’armure spécifique, l’épée longue dévastatrice d’Isaac, des couteaux de lancer et une amulette, un artbook numérique de 100 pages, la bande-son numérique du titre composée par Cris Velasco et Knut Avenstroup Haugenet, ainsi qu’une visionneuse de modèles 3D.

Burn a brighter light through the darkness with EXCLUSIVE bronze, silver, & gold armour tincts.

Only available with the LORDS OF THE FALLEN Deluxe Edition. Pre-order Now: https://t.co/PaSCMUmUPo pic.twitter.com/Zv0ENDE5rI

