Le prochain Lords of the Fallen se déniche un nouveau compositeur, qui est connu pour son travail sur Call of Duty

Un compositeur plutôt habitué aux thrillers

Hexworks et CI Games viennent d’annoncer via un communiqué relayé par Gematsu que la bande-son du prochain Lords of the Fallen sera confiée à Walter Mair. Un nom qui ne vous dit sans doute rien, alors qu’il est au générique d’un jeu qui s’est vendu par millions : Call of Duty Modern Warfare III (où il n’était évidemment pas seul). On retrouvait également son travail au sein de Call of Duty Mobile.

Le communiqué veut aussi insister sur son travail sur la série Liaison d’Apple TV, ainsi que sur les films The Unfamiliar ou Knuckledust. Autrement dit, quelqu’un qui aime être rattaché à des projets de thriller, et les tons sombres qu’il peut composer pourront sans coller à l’imagerie de cet univers. Il n’est pas précisé si Cris Velasco et Knut Avenstroup Haugen, qui étaient à l’origine des compositions du dernier épisode, seront de retour pour assister Mair ou non.

Pour le moment ce Lords of the Fallen 2 devrait sortir en 2026, sur PC, PS5 et Xbox Series.