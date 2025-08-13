Lords of the Fallen II devrait être présenté lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom

Cette fois-ci, CI Games n’a pas voulu perdre de temps avec la suite de Lords of the Fallen. S’il avait fallu attendre presque une décennie pour découvrir un second épisode de cette série, les choses s’accélèrent avec la sortie d’un troisième épisode qui devrait nous arriver en 2026. Enfin, troisième épisode, mais Lords of the Fallen II quand même, étant donné que Lords of the Fallen 2023 n’est pas vraiment le second opus de Lords of the Fallen 2014… Vous suivez ?

Jaquette de Lords of the Fallen
Lords of the Fallen
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 13/10/2023

