Lords of the Fallen II devrait être présenté lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom

Un Opening Night Live sanglant en vue

Et ce troisième épisode de Lords of the Fallen (qui se veut être le deuxième) sera présenté dans les prochains jours. L’information a d’abord été teasé de manière plus subtile par Geoff Keighley, qui a posté une image représentant un chiffre romain « II » marqué dans le sang, sans nous dire précisément ce à quoi cela faisait référence. Les plus ambitieux y ont vu un Bloodborne 2 (c’est beau d’y croire), tandis que les plus terre à terre pensaient qu’il s’agissait d’un teaser pour Vampire the Masquerade – Bloodlines 2.

Le suspense aurait pu durer jusqu’à l’Opening Night Live, s’il n’avait pas été tué par CI Games lui-même. Le compte officiel du jeu a retweeté l’image postée par Keighley en indiquant que « le prochain chapitre commence », tandis le PDG du studio s’est montré encore plus direct en indiquant qu’il s’agissait de Lords of the Fallen II, le prochain opus de la saga.

C’est donc lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, qui aura lieu le 19 août à 20 heures, que l’on découvrira les premières images de cette suite, prévue en toute logique pour l’année prochaine.