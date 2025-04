Toujours pas rentable, Lords of the Fallen lance sa version 2.0 avec plein de nouveautés

Jouez en coop bien plus facilement

Vous pouvez dès à présent télécharger la plus grosse mise à jour de Lords of the Fallen, qui permet notamment de rendre l’expérience coop un peu plus agréable. Désormais, la progression de votre partie en coopération sera partagée, et plus uniquement liée à celui ou celle qui héberge la partie. Seule condition pour cela, lancer ensemble une même nouvelle partie, tout en battant le même nombre de boss. Et pour attirer encore plus de monde, cette version offre un Pass Ami, ce qui veut dire que vous pouvez inviter quelqu’un qui ne possède pas le jeu, pour partager une session en coopération.

Au-delà de ces ajouts, la version 2.0 corrige les animations et le ressenti des armes, tout en améliorant les esquives. Le saut a maintenant droit à son propre bouton pour plus de fluidité dans les mouvements. Et c’est toute l’interface qui a été revue ici, avec un tutoriel qui est maintenant un peu plus clair.

Lords of the Fallen est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test.