The Lords of the Fallen pourrait sortir dans le courant du mois d’octobre

L’un des surprises de cette fin d’année ?

L’information, ou plutôt la fuite du jour, nous provient du leaker Aggiornamenti Lumia, qui a souvent de bonnes sources grâce à des fuites vérifiées via les stores Microsoft. Selon l’intéressé, qui ne nous donne pas beaucoup de détails, The Lords of the Fallen pourrait donc sortir en fin d’année, le 13 octobre plus précisément. Ce qui est une date tout à fait plausible, qui doit en revanche être confirmée.

On imagine que le titre pourra faire reparler de lui très prochainement à l’approche des conférences de cet été, que ce soit chez Geoff Keighley (même si le nom de CI Games ou de Hexworks n’était pas présent dans la première liste du Summer Game Fest) ou chez un constructeur.

Lords of the Fallen: October 13 pic.twitter.com/QjInaZwFz5 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) May 11, 2023

The Lords of the Fallen sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.