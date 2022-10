Accueil » Actualités » The Legend of Heroes: Trails to Azure : Le JRPG sortira le 17 mars sur PC et consoles

Bonne nouvelle pour les fans de la licence The Legend of Heroes. Plus d’un an après avoir officialisé l’arrivée en Occident de The Legend of Heroes: Trails to Azure, l’éditeur NIS America a partagé hier un story trailer annonçant que le JRPG développé par Falcom sortira chez nous, en Europe, le 17 mars 2023 sur PC via Steam, l’Epic Games Store et GOG, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Clap de fin pour l’arc Crossbell dans cinq mois

Pour rappel, cet épisode se déroulera quelques mois après les événements de Trails from Zero et viendra conclure l’arc Crossbell. Côté scénario, le contexte sera plus politique puisque, suite à l’ouverture de la West Zemuria Trade Conference, Crossbell va chercher à devenir un État indépendant. Une situation qui ne va pas plaire à tout le monde et dans laquelle vont se retrouver mêlés Lloyd Bannings et sa section spéciale de soutien (SSS).

Rendez-vous l’an prochain pour découvrir The Legend of Heroes: Trails to Azure sur PC et consoles.