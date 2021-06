The Legend of Heroes: Trails to Azure (Ao no Kiseki) arrive en Europe en 2023

Après The Legend of Heroes: Trails from Zero, c’est au tour de sa suite, The Legend of Heroes: Trails to Azure, d’être annoncée officiellement en Occident. Il faudra attendre un peu plus longtemps cependant pour celui-ci.

Parce qu’il fallait bien la suite

Comme pour le précédent opus, NIS America reprendre la traduction des fans de Geofront comme base pour cette suite se déroulant quelques mois après Trails from Zero. Lloyd Bannings et sa section spéciale de soutien continuent d’accomplir différentes missions pour la ville de Crossbell. Toutefois, les menaces auxquelles devront faire face nos héros seront encore plus dangereuses puisque le contexte sera plus politique avec l’Empire d’Erebonie (le territoire où se déroule principalement les Trails of Cold Steel) et la République de Calvard qui exercent une pression de plus en plus forte sur ce théâtre propice aux conflits.

Il s’agit donc de la dernière partie de l’arc Crossbell mais comme les fans le savent bien, tous les opus The Legend of Heroes s’imbriquent entre eux. Ce ne sera donc pas la dernière fois que vous verrez tous ces personnages en action. Le titre introduit également de nouveaux éléments de gameplay comme la rafale et l’attaque arrière. Il sera même possible de conduire une voiture personnalisable. Vos données de sauvegarde de Trails From Zero vous donneront en plus accès à des scènes supplémentaires.

The Legend of Heroes: Trails to Azure sortira sur PC (via Steam, Epic Games Store et GOG), PS4 et Switch en 2023 sans plus de précision. La traduction ne proposera que des textes en anglais.