PlayStation dévoile une manette PS5 DualSense aux couleurs de The Last of Us

C’est une édition limitée de la manette PS5 DualSense que PlayStation nous présente aujourd’hui, avec un tas d’éléments rappelant The Last of Us. On y voit toute l’iconographie de la saga de Naughty Dog, comme le symbole des factions à l’image de celui des Lucioles.

Megan Mehran, conceptrice du design de cette DualSense, s’exprime sur cette création :

« Nous avons été ravis de pouvoir immortaliser la franchise The Last of Us en créant une manette que les fans et notre propre équipe allaient adorer. Il nous semblait important que les deux opus de The Last of Us soient représentés au travers d’icônes de trophées imprimées en noir brillant sur tout le boîtier de la manette. Si l’on regarde les trophées de TLOU, trois symboles en particulier se démarquent immédiatement pour les fans de la série : La luciole, le papillon et le loup. Les joueurs reconnaîtront sans peine le logo emblématique et peint à la bombe des Lucioles qu’ils ont découvert dans Part I. Le papillon et le loup, quant à eux, symbolisent les vies entremêlées d’Ellie et d’Abby, ainsi que la dualité qui les oppose, dans Part II. »