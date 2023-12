The Last of Us Online : Naughty Dog annule son projet de jeu multijoueur

The Last of Us Online s’offre un titre et une annulation

The Last of Us Online est donc officiellement annulé. Ce qui nous permet au passage d’apprendre son nom officiel. Il faut dire que la communication autour de cet ancien mode de Last of Us Part II a toujours été plus que nébuleuse. En effet, il s’était passé pas moins de trois ans entre l’annonce de son absence dans le jeu de base et celle de sa sortie en standalone.

Et encore, lors de son passage sur la scène du Summer Game Fest 2022, Neil Druckmann s’était contenté de montrer un simple concept art tout en promettant que le tout se déroulerait à San Francisco et suivrait des personnages inédits. Pas de titre, de fenêtre de sortie, ni même de plateforme, il disait juste que l’on en saurait pas plus avant 2023, ce qui est malheureusement techniquement le cas avec les annonces de son report et de son annulation…

Sans le moindre doute, le carton aurait été trop important…

La raison officielle de cette décision est la trop grosse ambition du projet. Naughty Dog explique que pour mener à bien le développement du jeu, mais aussi de son suivi pour ajouter du contenu sur plusieurs années après la sortie, il faudrait tout simplement abandonner la production de jeux solos narratifs qui tiennent tant à cœur au studio et à leurs fans.

Il faut bien avouer que cette explication ne va pas exactement dans le sens de ce qui circulait à propos du projet. En effet, en mai, le journaliste Jason Schreier déclarait à l’occasion de l’annonce de son report, que le jeu avait vu ses effectifs et ses ambitions réduire. En octobre, c’était le site Kotaku qui déclarait que 25 personnes avaient été licenciées et que le projet était interrompu.

On continue de nous teaser le reste

Le directeur de The Last of Us Online Vinit Agarwal avait mollement démenti à la fin d’un tweet où il disait avoir complété Super Mario Bros. Wonder afin que la question ne revienne pas sans cesse dans les réponses. Donc forcément, tous ces indices ne pointaient pas vraiment vers une production si importante qu’elle aurait accaparé l’ensemble des forces du studio comme le communiqué tente de nous le vendre.

Pour ne pas rester sur une note trop négative, on nous promet que l’expérience acquise sera mise à profit sur les prochains projets. Et si l’on ne nous dit absolument rien de précis, on nous prévient qu’il y a plus qu’un nouveau jeu solo actuellement en développement chez Naughty Dog. Vu qu’en janvier, Neil Druckmann avait prévenu ne pas vouloir dévoiler les jeux trop tôt, on suppose qu’il faudra s’armer de patience.

Mais l’annulation de The Last of Us Online ne signifie pas l’abandon de la licence pour autant puisque l’on rappelle que le remaster PlayStation 5 de The Last of Us Part II arrivera le 19 janvier 2024, mois qui marquera aussi le début du tournage de la saison 2 de la série pour une diffusion en 2025.