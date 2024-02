The Last of Us 3 officiellement évoqué par Naughty Dog ainsi qu’un spin-off autour de Tommy

The Last of Us 3 en route ?

Jusqu’à présent cantonné au stade de rumeurs et d’éventuelles perspectives par ses développeurs, The Last of Us Part III n’avait pas encore été vraiment confirmé par son studio. En 2021, Neil Druckmann avait quelques idées peu concrètes, tandis qu’en début d’année, le scénariste émettait encore quelques doutes quant à un potentiel nouvel épisode. La donne semble avoir changé puisque cette fois-ci, les dogs sont plus confiants.

Ce vendredi soir, Naughty Dog a publié la seconde partie de son documentaire « Grounded » consacré aux coulisses de développement de The Last of Us Part II. Neil Druckmann a pris la parole en fin de vidéo pour parler de ce qui allait désormais se passer et il évoque la mise en chanter d’un troisième épisode :

« Je me suis demandé s’il y avait un autre concept à exploiter. Pendant des années, je n’ai rien trouvé. Mais récemment, ça a changé. Je n’ai pas d’histoire mais j’ai un concept qui me paraît aussi intéressant que celui du I et du II. Il est indépendant mais les trois sont rattachés. Donc il se pourrait bien qu’il y ait un autre chapitre »

C’est donc sur ces mots que le documentaire prend fin. Une phrase lourde de sens pour la communauté de fans puisque sans confirmer directement le développement d’un troisième jeu, le scénariste sous-entend vivement la mise en chantier d’un tel projet. Un moyen subtil de teaser, en mentionnant le fait les équipes cherchent à exploiter ce concept.

Bien sûr, d’ici la première bande-annonce qui viendrait définitivement confirmer un The Last of Us Part III, il y a encore du chemin. Cependant, déclarer ça à la fin d’un documentaire officiel et approuvé par Sony n’est pas anodin et on peut aisément affirmer que les développeurs essayent de creuser l’idée. Reste à voir si celle-ci aboutira, ce qui n’est absolument pas certain et ne sera fera pas avant plusieurs années.

De longues années même, puisque au-delà du fait que l’écriture n’a même pas encore commencé, Naughty Dog devrait d’abord sortir un autre jeu avant celui-ci. Le prochain titre majeur du studio ne sera pas un The Last of Us, repoussant encore plus ce projet de troisième volet. Rappelons que les rumeurs autour de ce nouveau jeu faisaient état d’une nouvelle licence apparemment centrée autour de la science-fiction.

Un spin-off avec Tommy ?

Juste avant de lâcher pareille conclusion, le réalisateur est revenu sur une précédente déclaration où il avait déclaré dans une ancienne interview qu’il avait des idées autour du personnage de Tommy. Il explique qu’à l’époque, les médias pensaient qu’il parlait de ce The Last of Us 3 alors qu’au contraire, pour lui, ce n’était qu’une idée secondaire qui a fini par être mise de côté entre temps, Sony ayant eu d’autres priorités.

En insistant sur le fait qu’il s’agisse « d’une petite histoire » et non « d’un titre complet », il affirme qu’il pense qu’elle finira par voir le jour. Actuellement, rien n’est lancé et il ne sait pas si cela se fera au détour d’un jeu ou d’une série, mais il aimerait bien concrétiser cette idée sachant qu’elle est déjà écrite. Rien de certain donc, mais on pourrait imaginer un spin-off, une mini-série, une bande-dessinée ou pourquoi, un épisode annexe dans la série HBO actuelle.

Rappelons au passage que ce documentaire a été tourné en avril 2023 et que les choses ont peut-être bougé depuis, que ce soit pour The Last of Us Part III, ce projet autour de Tommy ou encore la nouvelle licence. Prenons également quelques pincettes pour ce troisième opus: trouver un concept ne veut pas dire qu’un jeu est officiellement annoncé. Wait & see comme on dit.