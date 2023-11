The Last of Us : Le réalisateur du jeu multijoueur affirme qu’il travaille toujours sur ce projet

Entre deux niveaux de Mario

Si le studio n’a toujours pas donné de nouvelles du projet, Vinit Agarwal, qui est le réalisateur de ce jeu, peut nous rassurer quant à l’état de ce dernier. Sur Twitter (X), on a pu le voir lâcher deux trois mots à propos du jeu multijoueur de The Last of Us, juste pour dire que le projet n’était pas mis de côté, tandis qu’il célébrait ses réussites dans Super Mario Bros Wonder. Il déclare ainsi :

« Et pour que ce tweet puisse vivre en paix… oui, je suis toujours en train de travailler sur ce jeu. »

Un jeu qui n’est pas expressément nommé, mais puisqu’il s’agit du plus gros projet de Vinit Agarwal actuellement, il n’y a pas beaucoup de doutes sur son identité. Une bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent de voir si ce projet sortira un jour ou non. Quand et sous quelle forme, cela reste encore à voir et Naughty Dog ne semble pas vouloir discuter de tout cela pour le moment.

I did it! Wow that was hard, easily 300+ Marios dead in the process. And so this tweet can live on in peace… yes, I’m still working on that game. pic.twitter.com/a5Avx9Xl8H — Vinit Agarwal (@vinixkun) November 4, 2023