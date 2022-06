Accueil » Actualités » The Last of Us donne des nouvelles de son jeu multijoueur

The Last of Us avait beaucoup de choses à dire hier soir et heureusement pour Naughty Dog tout n’avait pas fuité. En plus du remake du premier épisode et de nouvelles infos sur la série, Neil Druckmann était présent lors du Summer Game Fest pour évoquer le projet multijoueur devenu un jeu à part entière alors qu’il était seulement prévu comme un mode du deuxième épisode à la base.

The Last of Us multi sortira probablement avant Resident Evil RE:Verse

Oui, le projet de jeu multi The Last of Us existe toujours bel et bien. Le mode aurait bien grandit depuis deux ans, au point que Druckmann affirme qu’il s’agit d’un titre aussi massif que les épisodes solos de la série. L’équipe n’est pas encore prête à réellement dévoiler le jeu mais le co-président du studio avait tout de même des premiers détails à partager ainsi qu’un concept art.

Ainsi, malgré le multijoueur, ce spin-off n’oubliera pas de continuer de développer cet univers avec une vraie intrigue qu’il racontera « de manière unique ». On y suivra de nouveaux personnages qui évolueront dans la ville de San Francisco déjà explorée par un autre jeu PlayStation cette année.

Le jeu est dirigé par trois vétérans de Naughty Dog qui ont travaillé à la fois sur les Uncharted et The Last of Us. On retrouve donc le game designer Vinit Agarwal, le game designer devenu co-game director sur TLOU 2 Anthony Newman et un monteur vidéo de PlayStation qui devient narrative lead pour l’occasion Joe Pettinati.

Voilà c’est tout ce qu’on sait pour le moment et il faudra être patient puisque Neil Druckmann prévient qu’on en apprendra plus l’année prochaine seulement, ce qui sent donc plus une sortie fin 2023 ou en 2024.