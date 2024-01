Si vous souhaitez savoir comment ce second opus a été créé, il suffira de vous rendre sur la chaîne YouTube du studio à partir du 2 février (à 18 heures), date à laquelle le documentaire Grounded II: Making The Last of Us Part II sera publié.

Un making-of qui devrait revenir sur tous les challenges auxquels Naughty Dog s’est heurté durant la production, comme la crise du Covid ou encore le crunch, qui sera apparemment mentionné durant la vidéo, sans doute histoire de montrer patte blanche. Attention tout de même à ne pas visionner ce documentaire si vous n’avez pas terminé le jeu, puisqu’il n’hésitera pas à spoiler les temps forts de l’intrigue. En plus de ce making-of, un patch apportera également de nouveaux costumes gratuits pour Ellie, mais aussi pour Abby.

Grounded II: Making The Last of Us Part II is coming on February 2!

You'll be able to watch this documentary on YouTube and as part of an upcoming downloadable patch for #TLOU2Remastered. The update also includes additional new skins for Ellie and Abby! pic.twitter.com/kcWG2YVI6l

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 25, 2024