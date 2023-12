Espérons pour le début d’année plutôt que la fin

Sans surprise, la saison 2 de la série ne sera pas diffusée l’année prochaine. Le tournage de ce type de production prend beaucoup de temps, à l’image de celui de la première saison qui s’est étalé sur presque un an. Par conséquent, il était désormais clair que la saison 2 de The Last of Us ne verrait pas le jour avant 2025.

Mais c’est maintenant directement confirmé par HBO, qui a diffusé une vidéo contenant ses futurs shows que l’on peut attendre dans les prochains mois. Et c’est ainsi que l’on peut voir que la saison 2 de The Last of Us est rangée du côté des séries prévues pour 2025, et pas avant. Aucune date précise n’est encore donnée (il est bien trop tôt), mais vous pouvez déjà vous faire à l’idée que l’attente risque d’être bien longue.

D’ici là, les fans pourront réviser avec la sortie de The Last of Us Part II Remastered, prévu pour le 19 janvier sur PS5.