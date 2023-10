Naughty Dog aurait licencié environ 25 personnes, le jeu multijoueur The Last of Us serait au point mort

Des personnes mises à la porte suite aux complications sur le jeu multijoueur ?

Le site indique que près de 25 personnes seraient concernées dans cette vague de licenciements, et ce dans tous les départements du studio même si la section QA (celles des personnes qui testent les jeux) est encore une fois la plus touchée, comme c’est malheureusement souvent le cas dans ce type de restructuration. A priori, aucun employé à temps complet ne serait affecté par cette mesure, mais il aurait été demandé à ces derniers de garder le silence à propos de cette nouvelle, tout comme aux personnes licenciées. Les employés touchés par la nouvelle ne recevraient d’ailleurs aucune compensation et verraient leurs contrats se terminer à la fin du mois.

La cause est peut-être à aller chercher du côté du jeu multijoueur The Last of Us. Même si ce projet n’est pas le seul en développement chez Naughty Dog, il était logiquement le plus avancé, et donc le plus à même à avoir besoin de QA. Mais Kotaku nous apprend via une de ses sources que le projet serait actuellement « gelé », comprenez par là qu’il est au point mort et que le développement n’avance plus. Ce qui ne veut pas dire qu’il est annulé pour autant, aux dernières nouvelles.

Ce qui est à mettre en relation avec les informations révélées par Jason Schreier au début de l’été, lorsque le journaliste indiquait que le studio allait basculer certaines ressources initialement dédiées à ce jeu multijoueur vers d’autres projets (sans doute des jeux solo davantage dans l’ADN de Naughty Dog). Entre toutes ces histoires et le départ prochain d’Evan Wells, co-président du studio, Naughty Dog vit décidément une période quelque peu troublée.

Une triste nouvelle pour les personnes impactées par ces changements, et on attend maintenant que Naughty Dog prenne la parole à ce sujet.