The Last of Us Part II Remastered ouvre ses précommandes et dévoile son mode No Return

Un mode brutal qui changera à chaque partie

Le remaster de cet épisode aura au moins le mérite d’introduire quelques nouveautés, à l’image de ce mode No Return, qui se présente comme un mode mélangeant survie et roguelike. Au fur et à mesure de la partie, il sera possible de collecter des modificateurs pour nous aider à avancer, jusqu’aux combats de boss viscéraux qui promettent des beaux moments de tension.

Plusieurs personnages seront jouables, comme Ellie, Tommy, Abby, Dina, Jesse ou Lev, chacun possédant un gameplay unique et de nombreux skins à débloquer. Tout ça nous est montré dans une vidéo qui illustre bien toutes les possibilités du mode.

Où précommander The Last of Us Part II Remastered ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où The Last of Us Part II Remastered est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Il s’agit ici de la version standard du titre, qui est donc facturée 49,99 € sur PlayStation 5. Pour rappel, si vous possédez déjà le titre sur PS4, une upgrade de 10 € vous sera demandée pour passer à la version PS5, vous n’êtes donc pas obligés de payer le jeu plein pot si vous l’avez déjà sur l’ancienne génération.

Où précommander l’édition W.L.F ?

Cependant, pour les fans inconditionnels de la licence, Naughty Dog a prévu une édition W.L.F pour The Last of Us Part II Remastered qui sortira bien en France et qui est maintenant disponible en vente sur le site de PlayStation (et seulement là-bas). Cette édition est affichée au prix de 109,99 € et comprend les éléments suivants :

Le jeu complet

47 cartes à collectionner Société des Champions au total, dont 8 cartes holographiques en édition limitée

Écusson Front de libération de Washington

Set de quatre pins en émail

Boîtier Steelbook