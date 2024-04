Fatal Fury: City of the Wolves accueille Marco Rodrigues dans une nouvelle bande-annonce

Fatal Fury: City of the Wolves permet à Marco de re-botter des culs

C’est bien Marco Rodrigues qui est à l’honneur dans cette nouvelle bande-annonce de Fatal Fury: City of the Wolves. Mais vous le connaissez peut-être sous le nom de Khushnood Butt puisque c’était ainsi qu’il était nommé dans la version internationale de Garou mais pas au Japon, ni au Brésil qui est son pays d’origine (ce qui explique pourquoi son nom de famille se termine par un S et non un Z comme en espagnol).

Un nom qui n’est forcément pas très heureux si vous comprenez l’anglais (et sinon, un indice se cache dans l’intertitre de cet article). Il a fallu attendre la communication autour de KOF 15 en 2021 pour que l’éditeur se décide à uniformiser son identité partout en gardant plutôt Marco que Butt (quitte à en faire une blague dans le jeu). Sa voix faisait partie de celles que l’on pouvait deviner dans le premier teaser.

Elvis n’est pas sur une île secrète, il fait du karaté au Brésil

Marco est un Brésilien qui pratique l’art martial du Karate Kyokugen tout comme Ryo Sakazaki dont il est le disciple mais aussi Robert Garcia et Yuri Sakazaki. Il a une relation particulière avec Tizoc qu’il respecte énormément, ils partagent le fait de venir d’Amérique latine, le nom différent selon la région (qui continue pour Tizoc/Griffon Mask) mais aussi un doubleur, enfin jusqu’à aujourd’hui.

En effet, si Tizoc est toujours interprété par Hikaru Hanada en japonais, Marco doit désormais sa voix à Kenichiro Matsuda qui n’est pas exactement un habitué des grands rôles. Il était récemment Bryce dans Unicorn Overload mais aussi Gordon Agrippa dans Black Clover (pas ce qu’il y a de plus exigeant sur les cordes vocales), Thors Snorresson dans Vinland Saga et Bond dans SPYxFAMILY. En anglais, on retrouve Earl Baylon, le Jonah Maiava des Tomb Raider récents.

Fatal Fury: City of the Wolves nous promet bien d’autres annonces de personnages d’ici sa sortie début 2025 sur des plateformes qu’il reste à découvrir.