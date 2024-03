Neil Druckmann (The Last of Us) pense ne plus avoir trop de jeux à réaliser et évoque son futur

Le début de la fin pour Druckmann ?

C’est dans une interview publiée sur la chaîne Logically Speaking (relayée par VGC) que Neil Druckmann parle de sa possible retraite de l’industrie du jeu vidéo, qui est encore assez lointaine mais à laquelle il pense néanmoins. Il dit vouloir passer sur des projets moins stressants et moins chronophages, comme son temps passé sur la production de la série HBO The Last of Us :

« Donc, je me vois passer à quelque chose de plus discret et de moins stressant, qui me permet toujours d’avoir cet exutoire créatif. Mais vous savez, j’ai commencé à réfléchir au nombre de jeux de ce type que j’ai encore en moi, et il n’y en a pas tant que ça. »

Il évoque ici une comparaison avec Quentin Tarantino, un réalisateur qui a finalement une filmographie plutôt limitée et qui pourrait s’arrêter à la sortie de son prochain film. Outre son désir de se rapprocher de sa famille, il évoque le fait que la pression autour du studio est bien plus forte qu’à l’époque du premier Uncharted et que tout le monde l’attend au tournant aujourd’hui, ce qui cause un stress massif :

« Uncharted 2 a été le jeu le plus amusant que j’ai eu à créer parmi les jeux sur lesquels j’ai travaillé parce que Uncharted 1, beaucoup de gens l’ont adoré, mais ce n’était pas un énorme succès […] Et je me souviens que nous passions aussi des nuits à jouer en multijoueur, et il y avait juste cette camaraderie et le stress n’était pas là, et ensuite tout a été incroyablement stressant, après Uncharted 2, parce que maintenant vous ne volez plus sous le radar, tout le monde s’attend à ce que vous fassiez quelque chose de génial. Et vous devez réfléchir à : ‘Comment pouvons-nous faire quelque chose de génial sans nous répéter ?’ Il faut donc toujours rend le prochain projet aussi génial que nouveau, ce qui est vraiment, vraiment dur. »

On sait au moins que Druckmann restera dans les parages pour terminer la saga The Last of Us et sans doute le prochain projet solo du studio qui devrait arriver avant le troisième épisode, mais qui sait ce que le créateur fera ensuite.