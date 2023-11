The Last of Us : La série va démarrer la production de sa saison 2 en janvier

La mèche a été vendue par la société chargée de recensée les tournages des différentes productions hollywoodienne, Film & Television Industry Alliance, qui a listé le début de la production de la saison 2 de The Last of Us au 7 janvier 2024, à Vancouver.

On pourra donc s’estimer heureux de voir que HBO ne perd pas trop de temps afin de faire en sort que cette saison 2 puisse voir le jour courant 2025, étant donné que le tournage devrait s’étaler sur plusieurs mois, comme pour la saison 1.

En marge de cette information, une rumeur commence à prendre de l’ampleur autour de la série. Elle concerne l’actrice qui jouera le rôle d’Abby, et elle nous vient de l’un des seuls insiders cinéma à avoir un historique « décent » (sans pour autant être parfait, attention), Jeff Sneider, même si l’on prendra le tout avec de grandes pincettes.

Selon ses sources, c’est Kaitlyn Dever qui serait la grande favorite pour incarner la jeune femme musclée à l’écran, même si un accord ne serait pas encore conclu. Détail amusant, l’actrice aurait auditionné pour le rôle d’Ellie dans la première saison (et on peut facilement voir la ressemblance avec le personnage). Tout cela n’est encore une rumeur qu’il ne faut pas prendre comme une réalité, avant que HBO ne fasse une annonce officielle.

According to sources, Kaitlyn Dever is poised to win the role of Abby in Season 2 of THE LAST OF US on the strength of her bravura silent turn in @BrianDuffield's NO ONE WILL SAVE YOU…https://t.co/PPr63lqlGL

— Jeff Sneider (@TheInSneider) November 15, 2023