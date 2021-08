Naughty Dog continue de recruter activement pour son prochain jeu multijoueur

Ce n’est désormais plus un secret, Naughty Dog est bel est bien en train de travailler sur un très gros multijoueur, le premier du studio. Même si jusqu’ici, des modes multijoueur étaient présents dans les Uncharted et le premier The Last of Us, ce jeu en standalone sera bien le premier projet exclusivement tourné vers le multi pour Naughty Dog. Et le studio continue activement sa recherche de nouveaux talents.

Le recrutement ne s’arrête pas

We're aggressively hiring – apply if you want to be part of bringing the cinematic experience between players in our new standalone multiplayer action game. https://t.co/SHtU4AKyI7 — Vinit Agarwal (@vinixkun) August 27, 2021

Histoire de viser plus large que de simples offres d’emploi sur leur site, le studio passe par Twitter et a montré quels jobs étaient recherchés pour ce jeu multijoueur, décrit comme une « expérience cinématographique » par le co-réalisateur de The Last of Us Part II :

« Nous recrutement activement – postulez si vous voulez aider à amener cette expérience cinématographique entre les joueur dans notre nouveau jeu d’action multijoueur standalone. »

Une description qui montre que même si le studio s’oriente vers du multijoueur, il compte toujours offrir une expérience avec une mise en scène soignée. Reste à savoir comment cela va se traduire en jeu. On ne sait toujours rien du projet, même si on imagine qu’il est ancré dans la licence The Last of Us, étant donné qu’il est apparemment bâti sur les cendres du multijoueur avorté de The Last of Us Part II.