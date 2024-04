Comment obtenir les tenues alternatives ?

Il y a beau avoir une trentaine de tenues à débloquer dans Stellar Blade, cela ne suffit pas pour certains. C’est pourquoi il existe aussi des couleurs alternatives, qui modifient le look d’EVE et des autres personnages. Pour débloquer ces costumes, la solution est très simple : il faut impérativement lancer une Nouvelle Partie +.

En faisant cela, vous conserverez toutes les nano-combinaisons que vous avez déjà acquis. Ce qui veut dire que les coffres ou les boutiques dans lesquelles vous avez trouvé les différents modèles offrent maintenant les versions alternatives de chaque costume.

Par exemple, en vous rendant dans la boutique de Roxanne à Xion, vous trouverez les mêmes formes de tenues, mais d’une autre couleur, sous un autre nom. Elles vont aussi couter plus cher, étant donné que vous avez plus de ressources. Et cela ne se limite pas aux tenues d’EVE. Adam et Lily ont aussi droit au même traitement, et il en va de même pour certaines boucles d’oreilles.

