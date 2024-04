Plateau Levoire – Soluce Stellar Blade

Allez au Plateau Levoire

Pour vous rendre à votre objectif, il faudra passer par la zone est des Terres désolées, jusqu’à arriver à un ascenseur permettant de descendre (qui s’active avec la quête annexe « Incarcération »).

Continuez votre chemin pour arriver devant le complexe, jusqu’à rencontrer Quiel, qui vous fera passer une épreuve. Il ne s’agit pas là d’un boss, mais cette guerrière demande malgré tout quelques réflexes. Si vous ne parez pas tous les coups de sa suite d’attaques avec un contre parfait, elle régénérera sa jauge d’équilibre.

Récupérez la deuxième hyper cellule

Une fois dans le complexe souterrain, vous vous rendrez compte que l’épée d’EVE est inaccessible. Vous ne pourrez compter que sur votre drone-canon. Pour le moment, avancez simplement en récupérant les notes sur le chemin et en faisant attention au sol qui se dérobe et qui vous demande de courir sur les murs.

Après avoir passé la grande salle remplie de tubes, vous pourrez vous reposer dans un camp. Vous aurez ensuite un interrupteur à allumer, qui va ouvrir une salle au fond du couloir, mais il faudra vite courir pour l’atteindre avant qu’elle ne se referme. Attention : le sol va là aussi se dérober sous vos pieds.

Une fois dans la salle suivante, restez très prudents et dirigez-vous vers le panneau de commande pour ouvrir l’accès au couloir suivant. Des tas de Naytibas vont surgir pour vous arrêter. Un coffre peut-être ouvert, mais attention, un monstre va tomber derrière vous juste après l’ouverture.

Vous arrivez maintenant dans un couloir qui demande de marcher sur des dalles dans un ordre précis pour que le sol ne se dérobe pas. Il faut donc suivre l’ordre suivant pour arriver au bout : Triangle -> Rond -> Croix -> Carré.

Laboratoire de préservation

Vous voici dans une salle dont la sortie est bloquée puisque vous n’avez pas de cellule à fusion sous la main. Commencez donc par grimper à l’étage supérieur via l’échelle, et fouillez toutes les salles pour ouvrir un coffre ou récupérer des récompenses et des notes. Vous trouverez un interrupteur qui permet d’aller l’autre côté de la pièce, jusqu’à trouver l’interrupteur qui permet de déclencher un rayon à l’étage inférieur.

Mais surprise, des Naytibas vont surgir de la porte à votre gauche, et en nombre. Après avoir tué tout le monde, ne redescendez pas tout de suite et fouillez les salles qui sont maintenant ouvertes.

Une fois redescendu, vous pourrez bouger des panneaux qui peuvent réfléchir le rayon. Le but sera d’amener ce dernier au centre de la salle. Attention toutefois : si vous concentrez le rayon sur les tubes autour, des Naytibas pourront sortir vous attaquer.

Après avoir pris l’ascenseur et avoir activé le camp, vous tomberez sur une salle piégée avec des lasers autour de vous. Ne tentez pas de les traverser, où c’est la mort assurée. Des Naytibas vont surgir de tous les côtés et il faudra se dépêcher de les tuer. Prenez garde aux corps explosifs qui se voient moins et qui rampent à vos pieds, pour ne pas vous faire surprendre par les explosions. Tuez tous les ennemis pour que les lasers disparaissent.

Vous pouvez maintenant emprunter l’ascenseur pour monter, et viser les pustules jaunes de l’infection à l’étage. Cela fera tomber une passerelle pour progresser. Attention, encore une fois, en ouvrant le coffre qui suit, un monstre va surgir derrière vous.

Vous arriverez dans un long couloir qui termine en cul-de-sac (vous pouvez tout de même aller au bout pour tout récupérer). Sur le chemin, vous croiserez un corps avec le mot de passe qui sert à ouvrir l’une des portes, qu’Adam va vous montrer.

Vous atterrirez plus loin dans un tunnel avec un grand ventilateur qui va vous repousser. Tirez sur les pustules jaunes de l’infection sur la machine pour que le vent s’arrête. Avant de descendre, vous trouverez un coffre rempli de nano-éléments.

Descendez ensuite et faites face à quelques ennemis sur le chemin, avec un coffre à combinaisons plus loin. Montez à l’échelle pour trouver un camp. Avant de monter à la prochaine échelle, allez à droite du camp pour trouver un petit robot à tuer pour des ressources, puis dirigez-vous vers la sortie.

Boss : Coeur de l’infection

Ce boss est forcément un peu spécial puisque vous n’avez que votre drone-canon à disposition. Il n’est cependant pas difficile à battre. Vous devez simplement viser les petites boules jaunes autour de sa gueule, avant que son point faible apparaisse au milieu de son corps. Si vous manquez de munitions, laissez les corps que le boss balance exploser pour qu’ils lâchent quelques balles en plus.

Après avoir vaincu ce boss, récupérez les récompenses ainsi que l’hyper cellule, et dirigez-vous vers l’enregistrement. Une cinématique vous reconduira à la sortie du donjon pour terminer la mission.

