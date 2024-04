Il y a certaines quêtes annexes qui vont certainement vous demander un peu d’aide dans Stellar Blade, et d’autres où vous pourrez tout à fait vous passer d’un guide. Mais dans notre objectif de fournir la soluce la plus complète possible sur le jeu, on vous détaille ici où trouver la quête annexe « L’ange de la mort » dans Stellar Blade, et comment l’accomplir. Même si, vous le verrez, ce n’est pas bien dur.