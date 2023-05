Naughty Dog annonce que le jeu multijoueur The Last of Us sera en retard et confirme travailler sur un jeu solo

Un nouveau jeu solo en préparation chez le studio

Personne ne s’y attendait, mais Naughty Dog a pris la parole aujourd’hui pour faire le point sur le projet multijoueur The Last of Us. Même si le développement se passe bien, le studio explique qu’il aura besoin de plus de temps avant de sortir :

« Nous savons que beaucoup d’entre vous attendaient avec impatience d’en savoir plus sur notre jeu multijoueur The Last of Us. Nous sommes incroyablement fiers du travail accompli par notre studio jusqu’à présent, mais au fur et à mesure que le développement se poursuit, nous avons réalisé que ce qui est le mieux pour le jeu est de lui donner plus de temps. Notre équipe continuera à travailler sur le projet, ainsi que sur nos autres jeux en développement, notamment une toute nouvelle expérience solo ; nous sommes impatients de partager plus bientôt. Nous sommes reconnaissants à notre fantastique communauté pour votre soutien, merci pour votre passion pour nos jeux, cela continue de nous motiver. »

Notez bien qu’il ne s’agit pas forcément d’un jeu solo dans l’univers de The Last of Us. Le studio peut tout à fait partir sur une nouvelle licence ou une autre série, mais ça, il est encore trop tôt pour le confirmer. On sent plutôt que Naughty Dog a voulu rassurer les fans du studio qui ne sont pas attirés par les jeux multijoueur.

On comprend en tout cas que le jeu service The Last of Us ne devrait a priori pas être présent au Summer Game Fest. L’attente risque donc d’être encore un peu longue.