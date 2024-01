The Last of Us Part II aura droit à son propre documentaire sur les coulisses de sa création

Un documentaire qui reviendra aussi sur le crunch

Si vous souhaitez tout savoir du de la création de The Last of Us Part II, il faudra surveiller de près le documentaire Grounded II, long de 85 minutes, qui reviendra sur chaque détail des coulisses du jeu. Et si l’on émet malgré tout des doutes sur la manière dont tous les sujets seront traités, la question du crunch sera visiblement bien abordée dans ce documentaire, comme on peut le voir dans le trailer (attention tout de même, il y a un spoiler majeur dans la vidéo).

Au-delà de cette transparence qui sera bienvenue si elle est bien évoquée, le documentaire reviendra aussi sur les fuites qui ont impacté la sortie du jeu, ou encore que la pandémie qui a bouleversé la fin du développement. Grounded II devrait être disponible gratuitement d’ici quelques temps, Naughty Dog n’ayant pas précisé quand exactement.

Quant à The Last of Us Part II Remastered, sa sortie est prévue pour le 19 janvier.